Covid-19 na Europa: Escolas, cinemas e casinos já podem reabrir em França

A França deu mais um passo para a retomada das atividades no país, com a reabertura das escolas. O Governo francês admitiu reabrir já em setembro as discotecas, feiras e até rotas de navios cruzeiro.

Em Espanha, no terceiro dia de desconfinamento total, os reis reapareceram em público e visitaram as ilhas canárias. Porém, o executivo espanhol já alertou que poderá voltar a decretar o estado de emergência para evitar novos surtos de covid-19.

A França registou 57 mortes nas últimas 24 horas provocadas pela pandemia de covid-19, somando agora 29.720 óbitos desde o início da pandemia, segundo indicaram esta terça-feira os serviços de saúde.

Paralelamente, a queda do número de pacientes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos manteve-se com 682 no total, menos 19 do que no relatório publicado na segunda-feira, segundo a Direção Geral da Saúde francesa.

O Ministério da Saúde espanhol comunicou que há 108 novos casos de pessoas infetadas com a covid-19 e uma morte provocada pela doença nas últimas 24 horas.

Os serviços sanitários espanhóis atualizaram para 246.752 o total de pessoas infetados desde o início da pandemia, dos quais 108 novos casos confirmados esta terça-feira .