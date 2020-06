Brasil volta a registar mais de mil mortes diárias devido à Covid-19

O Brasil voltou a registar mais de mil mortes diárias devido à covid-19, com 1.374 óbitos e 39.436 novos casos nas últimas 24 horas, informou na terça-feira o Ministério da Saúde do país.

De acordo com o executivo, 556 das 1.374 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje.

Segundo país do mundo com mais mortes e casos

O Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, totaliza agora 52.645 vítimas mortais e 1.145.906 pessoas diagnosticadas desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.

O Brasil é também a segunda nação com mais doentes recuperados do novo coronavírus (613.345), apenas atrás dos Estados Unidos da América, sendo que 479.916 doentes continuam sob acompanhamento.

Segundo a tutela da Saúde, a letalidade da doença no país sul-americano mantém-se nos 4,6%, registando uma incidência de 25,1 mortes e 545,3 casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes (a população do Brasil é de cerca de 210 milhões de pessoas).

São Paulo é o estado mais afetado

O foco da pandemia no país é o estado de São Paulo, que concentra 229.475 casos de infeção e 13.068 vítimas mortais, tendo registado nas últimas 24 horas um recorde de mortes.

Aquele que é o estado mais rico e populoso do país contabilizou hoje 434 óbitos, o maior número diário desde o começo da pandemia. Já o número de casos confirmados subiu de 221.973 para 229.475, um aumento de 7.502 infetados pela covid-19.

De acordo com o coordenador-executivo do Centro de Contingência de São Paulo, João Gabbardo, o número está dentro da projeção feita pelo organismo, de que o estado deve atingir 15 mil a 18 mil mortes até ao final do mês.