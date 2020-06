Espanha regista duas mortes e 196 novos casos de Covid-19

O Ministério da Saúde espanhol comunicou esta quarta-feira que há 196 novos casos de pessoas contagiadas com a covid-19 e duas mortes provocadas pela doença nas últimas 24 horas.

Os serviços sanitários espanhóis atualizaram para 247.086 o total de pessoas infetadas desde o início da pandemia e para 196 os novos casos diagnosticados no último dia, um aumento significativo em relação aos 108 de terça-feira.

Por outro lado, já morreram 28.327 pessoas com a pandemia, mais duas do que o total de terça-feira, havendo 10 óbitos notificados na última semana, metade dos quais na comunidade autónoma de Castela e Leão.

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológico no país avança que já passaram pelos hospitais 124.964 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 150.

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, assegurou esta quarta-feira que os mecanismos de deteção precoce das comunidades autónomas estão a funcionar e a agir de forma decisiva quando ocorre um surto da covid-19, detetando todos os contactos havidos.

Numa intervenção feita na Comissão de Saúde do Senado (câmara alta do parlamento) advertiu que não se pode baixar a guarda e recordou que esta semana se registaram vários surtos, alguns deles em quatro regiões da comunidade de Aragão, o que levou a um regresso à fase anterior e voltar a impor algumas medidas de confinamento.

O ministro revelou ainda que pretende aumentar a cobertura da vacinação contra a gripe durante a campanha 2020-2021, especialmente entre os profissionais de saúde e de assistência social, as pessoas com mais de 65 anos, as mulheres grávidas e os grupos de risco, para precaver um possível novo surto de covid-19 no outono.

Os números da pandemia pelo mundo

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 477 mil mortos e infetou mais de 9,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (121.225) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,3 milhões).

Seguem-se o Brasil (52.645 mortes, mais de 1,1 milhões de casos), Reino Unido (42.927 mortos, mais de 306 mil casos), a Itália (34.675 mortos e mais de 238 mil casos), a França (29.720 mortos, mais de 197 mil casos) e a Espanha (28.327 mortos, mais de 247 mil casos).

OMS ALERTA QUE PANDEMIA "ESTÁ A CRESCER A UM RITMO ALARMANTE"

O diretor-geral da OMS disse esta quarta-feira que a pandemia da covid-19 "está a crescer a um ritmo alarmante" e defendeu a necessidade de apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina.

De acordo com o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, "demorou três semanas, no princípio da pandemia, a atingir o primeiro milhão de infetados, mas agora houve mais um milhão de infetados em apenas uma semana".