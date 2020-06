Foco de Covid-19 no Hospital de Torres Vedras com 8 casos positivos

A secretária de Estado Adjunta e da Saúde confirmou esta quarta-feira que há um novo foco de Covid-19 em Torres Vedras.

Uma doente com Covid-19 infetou pelo menos oito pessoas no Hospital de Torres Vedras. Em causa está uma idosa de um lar, que deu entrada nas urgências do hospital. A mulher fez um primeiro teste à Covid-19, que deu negativo.

Numa declaração enviada à SIC, o conselho de administração do hospital explica que, por ser assintomática, a utente acabou por ser atendida fora da zona limitada a doentes com o novo coronavírus.

Um dia depois e já com problemas respiratórios, a idosa regressou ao hospital e testou positivo.

O hospital garante que está a fazer o rastreamento de todos aqueles que poderão ter contactado com a doente infetada e estão a ser realizados testes, que revelaram pelo menos oito casos positivos.

A administração do hospital não revelou se existem profissionais de saúde entre os infetados.