Mais 1.185 mortes no Brasil devido à Covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registou 1.185 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 53.830 vítimas mortais desde o início da pandemia, informou esta quarta-feira o Ministério da Saúde do país.

Segundo a tutela, 486 das 1.185 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados de hoje, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.904 óbitos com a doença.

Em relação ao número de infetados, o Brasil contabilizou 42.725 novos casos nas últimas 24 horas, num total de 1.188.631 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

O país sul-americano já registou a recuperação de 649.908 pacientes infetados, sendo que 484.893 doentes continuam sob acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.

Letalidade desceu

De acordo com o executivo, a letalidade da doença no Brasil, segundo país do mundo com mais mortos e infetados, desceu para 4,5%.

São Paulo, foco da pandemia no país, concentra oficialmente 238.822 casos de infeção e 13.352 vítimas mortais. Seguem-se os estados Rio de Janeiro, que acumula 103.493 infetados e 9.295 vítimas mortais, o Ceará, que tem hoje 99.578 casos confirmados e 5.815 mortes, e o Pará, que contabiliza oficialmente 91.708 contágios e 4.726 óbitos devido à covid-19.

Em todo o território brasileiro, 25 das 27 unidades federativas do país já ultrapassaram a barreira dos 10 mil casos de contágio e nove já registaram mais de mil mortes.

O Brasil tem uma incidência de 25,6 mortes e 565,6 casos da doença por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas, informou o Governo.