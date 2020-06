Mulher tosse propositadamente para cima de um bebé nos EUA

Uma mulher, na casa dos 60 anos, está a ser procurada pela polícia de San José, cidade norte-americana do estada da Califórnia, depois de ter tossido propositadamente para cima de um bebé.

Uma discussão com a mãe da criança, devido ao distanciamento social, que não estaria a ser respeitado na fila de um café, levou ao sucedido.

O caso, que remonta a 12 de junho, ficou registado nas imagens do sistema de videovigilância do estabelecimento. É possível ver a mulher a retirar a máscara facial, a aproximar-se do carrinho onde estava o bebé de 1 ano e a tossir repetidamente.

De acordo com a mãe da criança, Mireya Mora, em declarações à estação televisiva norte-americana ABC News, este poderá ter sido um ato de discriminação "racial".

A mulher "começou a falar de distanciamento social" e a "assediar" a mãe da criança a partir do momento em que ela e a sua mãe, de origem latino-americana, começaram a falar espanhol.

Mora revelou ainda que a criança teve uma ligeira febre após o sucedido, mas encontra-se bem.

O departamento da polícia de San José está neste momento a investigar o caso e pede ajuda para identificar a mulher.

Os EUA são neste momento o país mais afetado pela pandemia da Covid-19, tendo já ultrapassado os 2 milhões de casos de infeção e as 120 mil mortes.