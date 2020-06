Reino Unido ultrapassa as 43 mil mortes por Covid-19

O Reino Unido registou 154 mortes nas últimas 24 horas, menos do que na véspera, elevando para 43.081 o total acumulado durante a pandemia de covid-19, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Saúde britânico.

Dos 232.086 testes efetuados, 653 foram positivos, aumentando para 306.862 o número de casos de contágio desde o início da pandemia.

Na terça-feira, o balanço tinha sido de mais 171 mortes e 874 novos infetados relativamente à véspera.

A redução da mortalidade e da taxa de infeção levou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciar a reabertura no início de julho de bares, restaurantes, cabeleireiros, museus e cinemas - encerrados desde o final de março.

No entanto, representantes da classe médica escreveram esta quarta-feira uma carta aberta na publicação especializada British Medical Journal alertando para o "risco real" de uma segunda vaga da pandemia do novo coronavírus quando o país está prestes a entrar numa fase importante do fim do confinamento.

"Embora seja difícil prever o formato da pandemia no Reino Unido, as evidências disponíveis mostram que os focos são cada vez mais prováveis e que uma segunda vaga constitui um risco real", escreveram os signatários, entre os quais o presidente da Associação Médica Britânica, que representa os médicos do Reino Unido.

Os signatários pedem o estabelecimento de uma comissão "construtiva" e "não partidária" que produzirá uma avaliação a partir de agosto e no final de outubro, o mais tardar.

OMS alerta que pandemia "está a crescer a um ritmo alarmante"

O diretor-geral da OMS disse esta quarta-feira que a pandemia da covid-19 "está a crescer a um ritmo alarmante" e defendeu a necessidade de apostar nas infraestruturas necessárias à produção e distribuição de uma vacina.

De acordo com o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, "demorou três semanas, no princípio da pandemia, a atingir o primeiro milhão de infetados, mas agora houve mais um milhão de infetados em apenas uma semana".