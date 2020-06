300 voluntários iniciaram testes à vacina da Covid-19 no Reino Unido

Depois da Universidade de Oxford, o Imperial College iniciou os testes clínicos à vacina contra a Covid-19 em 300 voluntários. Numa segunda fase, que será iniciada, em outubro, o ensaio será feito a 6 mil pessoas.

Se os resultados forem animadores, os investigadores esperam colocar a vacina no mercado já no início do próximo ano.

Veja também: