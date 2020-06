Mais 6 mortes e 323 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 1.561 mortes e 41.189 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.555 para 1.561, mais seis em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 40.866 para 41.189, mais 323, o que corresponde a um aumento de 0,8%.

Há 442 doentes internados, menos 15 em relação a ontem. 70 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais três face a sexta-feira.

O número de casos recuperados subiu de 26.633 para 26.864, mais 231.

255 DOS 323 NOVOS CASOS EM LISBOA E VALE DO TEJO

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista o maior número de casos no país, a pandemia atingiu os 18.361 infetados, mais 255 do que na sexta-feira.

Esta subida corresponde a 78,9% dos novos contágios, a nível nacional.

Na distribuição dos casos infetados por concelhos, Lisboa é o que regista o maior número de casos (3.347 - mais 12), seguido por Sintra (2.499 - mais 22), Loures (1.756 - mais 11), Vila Nova de Gaia (1.634 - mais 1), Amadora (1.601 - mais 10), Porto (1.414), Matosinhos (1.292), Braga (1.256), e Odivelas (1.060 - mais 6).

No que diz respeito às restantes regiões, o Norte regista 17.445 infeções (mais 4) e 816 mortos, o Centro 4.080 casos confirmados (mais 24) e 248 óbitos, o Algarve 15 mortos e 595 pessoas infetadas (mais 21) e o Alentejo quatro mortos e 467 pessoas com Covid-19 (mais 18).

Os Açores apresentam 149 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-Cov-2 (mais 1) e 15 mortes, enquanto a Madeira tem 92 pessoas infetadas e mantém-se sem qualquer óbito registado.