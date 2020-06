Europa continua a ser o continente mais afetado pela pandemia

A Europa tem mais de 2,6 milhões de casos confirmados de infeção, mas muitos menos mortos do que os Estados Unidos.

Este domingo fica marcado por uma queda abrupta dos novos casos na Alemanha e o ressurgimento da doença na Suíça.

Com o verão à porta, é preciso definir a reabertura de fronteiras internas e externas, mas Bruxelas ainda tenta chegar a acordo sobre os países com luz verde para retomar ligações diretas com a Europa. Portugal poderá ficar de fora do chamado corredor aéreo com o Reino Unido.