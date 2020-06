Polícia teve de intervir para dispersar ajuntamentos no Porto

A polícia foi chamada na última noite, no centro do Porto, a dispersar um ajuntamento de pessoas.

Por volta da meia-noite, a PSP e a Polícia Municipal tiveram de agir no exterior de bares, perto da Reitoria da Universidade do Porto.

Mais de uma centena de pessoas permaneceram no local depois dos bares terem fechado. Algumas faziam-se acompanhar com colunas e nem a chuva as dispersou.

A polícia teve de intervir, numa ação que decorreu sem qualquer incidente.

O Porto faz parte das zonas do país onde o nível de alerta decretado pelo Governo baixou na quinta-feira. Ainda assim, os ajuntamentos continuam limitados ao máximo de 20 pessoas, o consumo de álcool na via pública é proibido e os restaurantes têm de fechar às 23h00..

Os proprietários dos bares lamentam os ajuntamentos depois do fecho e culpam as entregas tardias e os vendedores de bebidas ambulantes por contribuirem para esta quebra de regras.