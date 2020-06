Covid-19: Equipas que asseguram cumprimento do isolamento vão ser reforçadas na área de Lisboa

Vão ser reforçadas as equipas de médicos, forças de segurança e Proteção Civil em cinco concelhos da Área Metropolitana de Lisboa para mapear os casos de covid-19, de forma a garantir que os isolamentos são efetuados.

Haverá mais três equipas no concelho de Loures, uma em Odivelas, duas na Amadora, três em Sintra e três na cidade de Lisboa.

"Reforço das equipas para que seja efetivado o isolamento, não chega só a determinação do isolamento, ele tem de ser efetuado."

Rui Portugal explica como estas equipas estão organizadas. O coordenador do gabinete regional de intervenção, Rui Portugal, anunciou ainda que começam esta segunda-feira a ir para o terreno algumas das 12 equipas - em Loures, Odivelas, Amadora, Sintra e Lisboa.

Região de Lisboa e Vale do Tejo tem 45% dos infetados em Portugal

A situação na região de Lisboa e Vale do Tejo "continua a ser a que inspira mais atenção" das autoridades de saúde, por ser a que concentra a grande maioria dos casos diários, lembrou o secretário de estado.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo a pandemia de covid-19 atingiu esta segunda-feira os 18.977 casos, mais 225 do que no domingo.

Esta região tem atualmente 45% dos infetados em todo o país.

"É tempo de reforço das equipas e da definição de estratégias dirigidas a uma zona do país que tem características diferentes das outras, por isso estamos a fazê-lo", afirmou o secretário de estado que considera que chegou o "momento do trabalho de terreno".

