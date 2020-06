Covid-19: Surto em lar de São Domingos de Rana resulta numa morte e 41 infetados

Um lar em São Domingos de Rana, em Cascais, registou uma morte e 41 dos 46 utentes estão infetados com o novo coronavírus, revelou o coordenador do gabinete supressão de covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

Em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa trissemanal de balanço sobre a pandemia de Covid-19 no país, Rui Portugal acrescentou que seis profissionais da estrutura residencial também testaram positivo e que a morte do utente ocorreu no hospital, sendo que seis utentes permanecem internadas.

Portugal contabiliza 1.568 mortos associados à covid-19 em 41.912 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.564 para 1.568, mais 4 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 41.646 para 41.912, mais 266.

Há 489 doentes internados, 71 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos. O número de casos recuperados subiu de 27.066 para 27.205, mais 139.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 18.977 casos, mais 225 do que no domingo. Esta região tem atualmente 45% dos infetados em todo o país.