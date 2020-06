Índia regista pela primeira vez quase 20 mil casos dários de Covid-19

A Índia registou quase 20 mil novas infeções por coronavírus nas últimas 24 horas, um novo recorde, no momento em que vários estados reimpuseram bloqueios parciais ou totais para conter a propagação da covid-19.

A Índia identificou quase 100 mil casos na semana passada, informou o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, o país identificou 548.318 casos, tornando-se no quarto mais afetado do mundo, depois dos Estados Unidos, Brasil e Rússia.

A Índia levantou bloqueios

Apesar do levantamento de alguns bloqueios em alguns estados, áreas de grande densidade populacional que incluem as capitais financeira e nacional do país, Bombaim, e Nova Deli, respetivamente, a maioria dessas restrições foi atenuada em restaurantes, centros comerciais, parques e transportes públicos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 500 mil mortos e infetou quase 10,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença foi detetada no final de dezembro, em Wuhan

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.