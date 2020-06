Peru perto de atingir os 280 mil infetados por Covid-19

O Peru atingiu quase 280 mil casos e mais de 9.300 mortos no domingo devido à pandemia da Covid-19 no país, o sexto no mundo e o segundo na América Latina com mais infetados.

O Ministério da Saúde informou que foram identificados 3.430 casos nas últimas 24 horas, elevando o número total de infetados para 279.419. No mesmo período de tempo, as autoridades registaram 182 óbitos, elevando o número total de mortes para 9.317.

O número de recuperados voltou a superar o de novos casos. No Peru, 167.998 pessoas já receberam alta médica ou concluíram a quarentena em casa.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 500 mil mortos e infetou quase 10,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).