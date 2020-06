Coronavírus nos Estados Unidos: Subida de 80% de novos casos em duas semanas

Nos Estados Unidos foi dado um passo atrás na reabertura do comércio para evitar aglomerados, em particular no próximo fim de semana, com o feriado do 4 de julho.

O governador de Nova Iorque anunciou esta terça-feira que quem vier de outros 16 estados norte-americanos vai ter ficar em quarentena. Para quem não cumprir há a ameaça de multas até mil dólares, cerca de 800 euros. Só não fica claro como é que a medida vai ser aplicada uma vez que não há controlo de fronteiras entre os estados.

Governadores aumentam restrições com o aproximar do 4 de julho

Os Governadores de determinados estados, onde o número de casos de infeção continua a aumenta nos EUA, estão a implementar novas medidas de restrição para conter o avanço da pandemia da Covid-19.

Vão ser encerrados espaços para evitar aglomerados, em particular no próximo fim de semana, com o feriado do 4 de julho, que marca do Dia da Independência dos EUA.

Neste momentos, o Arizona é um dos principais focos de preocupação uma vez que tem registado um aumento exponencial do número de casos.