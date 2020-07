Diariamente perde-se o rasto a 100 pessoas com Covid-19 na região de Lisboa

A vigilância telefónica de doentes com Covid-19 e a identificação de pessoas com quem contactaram está a revelar-se muito dificil na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Há quem dê moradas erradas ou telefones que não existem.

O gabinete de intervenção para supressão da Covid-19 perde, por dia, o rasto a pelo menos 100 pessoas infetadas ou potencias transmissoras.

