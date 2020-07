O número de mortos e infetados por covid-19 em Reguengos de Monsaraz continua a aumentar e nas últimas horas morreu mais uma pessoa da doença.

Trata-se de uma mulher, funcionária do lar, que estava internada nos cuidados intensivos do Hospital do Espiríto Santo de Évora.

Há 11 internados, todos utentes do lar Fundação Maria Inácio Vogado Perdigão Silva, três dos quais em cuidados intensivos.

Nesta altura há 140 casos ativos no concelho, mais cinco do que ontem, terça-feira

Reguengos de Monsaraz com um dos maiores surtos de Covid-19 do país