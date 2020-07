Roma e Paris irreconhecíveis sem turistas

O turismo europeu está a sofrer profundamente com a pandemia e nalgumas das cidades mais icónicas do velho continente isso acontece pela ausência do turista norte-americano.

É dos que mais gasta, sendo por isso em cidades como Paris e Roma dos preferidos. As restrições impostas aos voos dos Estados Unidos é por isso sentida como mais um lamento no meio de tantos nesta pandemia.



A viagem de Stanley Johnson

Já no Reino Unido, o pai do primeiro-ministro britânico passou uma finta ao próprio filho.

Stanley Johnson está na Grécia, onde tem uma casa de férias. Para fugir à quarentena grega viajou através da Bulgária, já que Atenas não exige aos búlgaros que cumpram o isolamento à chegada.

Desafiou assim as orientações do Governo que o filho lidera contra viagens desnecessárias.