Trump insiste que Covid-19 vai desaparecer

Os Estados Unidos da América bateram mais um recorde diário de novas infeções provocadas pelo novo coronavirus e registaram cerca de 50 mil casos em apenas 24 horas.

Apesar dos números, o Presidente Donald Trump insiste que a doença vai desaparecer e agora já diz que não tem qualquer problema com o uso de máscara.

Mesmo depois da recomendação das autoridades de saúde, e mesmo com o vice presidente, Mike Pence, a usar máscara, Trump foi resistindo a aparecer em público de rosto coberto. Mas com os casos a dispararem em vários estados e com o aumento dos apelos - não só dos opositores, mas também dos republicanos - o Presidente disse agora que afinal não tem qualquer problema em usar máscara se for necessário.