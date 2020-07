Covid-19: Brasil terá pelo menos oito milhões de infetados

Só nas últimas 24 horas, o Brasil registou mais de 1.200 mortes e mais de 48 mil novos casos de infeção do novo coronavírus mas os números totais podem estar muito abaixo dos reais.

Um estudo encomendado pelo Ministerio da Saúde brasileiro diz que o país terá pelo menos 8 milhões de infectados, quase 6 vezes mais do que o número oficial.

Foram examinados mais de 89 mil brasileiros em 133 cidades.

Além do alto grau de subnotificação da doença no país, o estudo também mostrou que o contágio está a crescer mais entre os pobres, negros e indígenas.

A investigação concluiu, ainda, que as cidades que decidiram relaxar o isolamento com a curva em ascensão, cometeram um erro.

Entretanto foi divulgado um outro estudo realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil e a Universidade de Burgos, de Espanha.

Os investigadores concluiram que o coronavírus poderá ter estado em circulação no Brasil cerca de três meses antes da confirmação oficial do primeiro caso no país, depois de terem identificado a presença do genoma do coronavírus em amostras, recolhidas nos esgotos de Florianópolis em Novembro do ano passado.