Covid-19: Número de infetados no mundo é superior à população de Portugal

Em menos de uma semana surgiu mais um milhão de novos casos de Covid-19 em todo o mundo. Esta sexta-feira, a barreira dos 11 milhões de infetados já foi ultrapassada.

A Índia continua a bater recordes diários de novas infeções, com quase 22 mil novos registos positivos no último balanço diário. Mas, ainda assim, o Governo indiano mandou abrir os museus e monumentos, que eram dos poucos locais ainda fechados no país.

O Governo da Índia disse que já testou mais de oito milhões de pessoas, mas isso representa menos de 1% da população do país.