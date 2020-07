Espanha regista 174 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Espanha registou 174 novos contágios por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 2.028 o número de novos casos de infeção pelo coronavírus verificados nos últimos sete dias, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Saúde espanhol.

Em termos totais, e desde o início da crise sanitária do novo coronavírus, o país perfaz 250.545 casos positivos de infeção.

As autoridades espanholas anunciaram igualmente que foram registados 21 novos óbitos relacionados com a doença covid-19 nos últimos sete dias.

O número total de vítimas mortais em Espanha é, até à data, de 28.385.Madrid, com 50 novos casos, Catalunha, com 42, e Aragão, com 31, lideram a lista das comunidades espanholas com mais casos diagnosticados nas últimas 24 horas.

Nos últimos sete dias, a Catalunha verificou um total de 834 casos, enquanto Madrid, capital do país, contabilizou 329 casos, precisou ainda o Ministério da Saúde espanhol.

Desde que o novo coronavírus foi detetado na China, em dezembro do ano passado, a pandemia da doença covid-19 já provocou mais de 521 mil mortos e infetou mais de 10,88 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse (AFP).