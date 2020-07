Fábrica de Vila do Conde garante que surto de Covid-19 está controlado

A fábrica de conservas de Vila do Conde, onde surgiu um foco de infeção por Covid-19 entre os trabalhadores, garantiu que o surto que infetou 15 pessoas está controlado, e afirma que tudo está a ser feito para proteger os colaboradores e a comunidade local.

A cadeia de contágio terá começado com o familiar de uma funcionária da fábrica, que chegou do Brasil com sintomas ligeiros.