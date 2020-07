Hoteleiros e autarcas algarvios indignados com decisão do Governo britânico

Hoteleiros e autarcas do Algarve mostram-se indignados com uma decisão que consideram injusta. Portugal foi excluído dos "corredores de viagem internacionais" com destinos turísticos que a Inglaterra vai abrir para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso.

Empresários falam num enorme impacto na região, onde o número de desempregados já triplicou desde o início da pandemia.

Os britânicos representam um terço de todos os turistas e, sem eles, há hotéis que podem nem sequer reabrir este verão.