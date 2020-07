Algarve vai sentir "impacto profundo" com ausência de ingleses

Se a pandemia já prometia fazer deste o pior verão turístico do Algarve, o anúncio de que o Reino Unido vai continuar a exigir quarentena a quem regresse de Portugal está a deitar por terra as esperanças de que julho e agosto pudessem ajudar a equilibrar as contas .

As empresas maiores ainda têm tesouraria, mas os pequenos negócios temem pelos próximos meses.

