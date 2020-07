Correta contabilização dos casos depende de médicos e laboratórios, diz a DGS

A Direção-Geral da Saúde esclareceu este sábado que depende da notificação atempada dos médicos e dos laboratórios para identificar os novos casos de covid-19 no país.

Em comunicado, a DGS disse que o SINAVE - Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica - precisa dessa notificação para fazer o boletim que é disponibilizado todos os dias.

As autoridades de saúde explicam ainda que, depois de registados, os dados são submetidos a análise para garantir que são fidedignos e para fazer os contactos com as pessoas mais próximas dos infetados.

"As notificações recebidas são analisadas diariamente para garantir a validade dos dados de modo a suportar as intervenções em Saúde Pública. Todos os dias existe um processamento dos dados no sentido de agregar os dados clínicos e laboratoriais à mesma pessoa, confirmar o estado de doente COVID-19 e identificar duplicados. Posteriormente estes dados são ainda sujeitos a um controlo de qualidade antes da publicação do relatório de situação epidemiológica."

A nota da DGS surge em resposta à notícia avançada hoje pelo jornal Expresso de que podem não estar a ser contabilizados todos os casos de infeção no país.

Portugal com mais 7 mortes e 413 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 1.605 mortes e 43.569 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de óbitos subiu, de sexta-feira para sábado, de 1.598 para 1.605, mais 7 em relação a ontem, enquanto o número de infetados aumentou de 43.156 para 43.569, mais 413.

Em termos percentuais, o aumento no número de óbitos foi de 0,4%, (dos 1.598 para os 1.605), e o aumento no número de casos confirmados foi de cerca de 1% (dos 43.156 para os 43.569 casos).

O total de doentes recuperados aumentou em 348, dos 28.424 de sexta-feira para 28.772 hoje.