Covid-19: Estudo aponta para seis milhões de brasileiros infetados

O Brasil está a registar um aumento no número de novos casos na ordem dos 60 mil e de mais de mil mortos diariamente. A este ritmo, os especialistas temem que o páis chegue às 100 mil vítimas mortais ainda neste mês.

É o segundo pais do mundo com mais casos e mais mortes causadas pelo novo coronanavírus, e segundo o mais recente estudo de uma universidade federal do Brasil, os números podem estar a ser mal contabilizados.

Os cientistas acreditam que, em vez do milhão e meio de casos registados pela estatística oficial, podem ser já 6 milhões os brasileiros infetados.