Covid-19 na construção civil. Continuam a trabalhar com sintomas por medo de perderem o emprego

No mês de maio, o desemprego no setor aumentou quase 20% em relação ao mesmo mês do ano passado. Nas duas primeiras semanas de junho foram feitos mais de 7.500 testes na construção civil, num universo de 350 mil trabalhadores.

Dos testados, quase 600 deram positivo, o que significa 7,5% de infetados.