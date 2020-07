"A Madeira é um exemplo que é óbvio" de segurança, garante Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa aplaudiu o combate à pandemia na Madeira e destacou a importância do turismo para relançar a economia local.

À chegada no sábado ao Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, o Presidente da República sublinhou que a resposta das autoridades regionais à pandemia correu "muito bem", explicando que só não se deslocou mais cedo à ilha porque teria de cumprir quarentena obrigatória, que vigorou até 30 de junho, situação que não era compatível com as suas funções de Chefe de Estado.

"A viagem visa estar aqui num momento, que é particularmente importante, na vida da Região Autónoma da Madeira e, portanto, de Portugal, porque é, de alguma maneira, o coroar de um processo", disse, reforçando que "quando se fala em segurança, confiança, presente e futuro, a Madeira é um exemplo que é óbvio, é evidente".