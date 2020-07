A cidade de São Paulo reabre hoje, ainda com restrições, bares, restaurantes e cabeleireiros.

O regresso acontece a conta gotas, com cautelas, mas não deixa de ser temido pelos especialistas que alertam para o risco de se prolongar o impacto da pandemia no país.

ESPECIAL SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS

