Covid-19: Novos casos estão a diminuir nos cinco concelhos mais afetados da Grande Lisboa

Apesar do número de novos casos estar a diminuir, o coordenador regional do combate à Covid-19 esteve na Amadora a lembrar que ainda não é tempo de relaxar.

O coordenador regional quis acompanhar de perto o trabalho no terreno e mostrou-se satisfeito com os resultados.

Na Amadora, todos os dias estão nas ruas equipas compostas por profissionais de saúde, elementos da proteção civil, da segurança social e agentes da PSP. Estão no terreno a sensibilizar a população e a fiscalizar espaços. Só na última semana foram encerrados mais de 30 estabelecimentos.

Portugal regista esta segunda-feira mais seis óbitos por covid-19, em relação a domingo, e mais 232 casos de infeção confirmados, dos quais 195 na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgados.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.620 e o total de casos confirmados é de 44.129.

Em termos percentuais, aumento do número de óbitos foi 0,4%, (passou de 1.614 para 1.620) e o aumento do número de infetados foi de 0,5%, (de 43.897 para 44.129).

A DGS regista ainda mais nove internamentos nas últimas 24 horas, passando para 513 doentes, e mais um nos cuidados intensivos, onde estão agora 74 pessoas.

Lisboa e Vale do Tejo, com um total de 20.722 infetados, permanece como a região onde se regista o maior número de novos casos, com mais 195 nas últimas 24 horas.