Há duas semanas um funcionário com sintomas ligeiros fez o teste e o resultado foi positivo, neste momento há 26 casos confirmados, 23 utentes e três funcionários. Até agora nenhum utente foi hospitalizado.

A administração do lar Montepio Rainha Dona Leonor diz que tem cumprido com todas as medidas de segurança.

Já no infantário estão confirmados 12 casos, dos quais cinco são crianças. Todos se encontram a recuperar em casa.

Por chegar estão ainda os resultados de 40 testes.