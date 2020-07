Reino Unido regista 16 mortes e 352 novos casos de Covid-19

O Reino Unido registou 16 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas, menos do que as 22 de domingo, mas o total de óbitos subiu para 44.236 desde o início da pandemia, anunciou esta segunda-feira o Ministério da saúde britânico.

Dos 97.315 estes realizados, 352 foram positivos, aumentando para 285.768 o número de infetados desde o início da pandemia.

O número de mortes é o mais baixo desde meados de março, embora aos fins de semana e às segundas-feiras esse valor seja geralmente menor devido a atrasos administrativos.

Inglaterra entra na 3.ª fase de desconfinamento

Inglaterra entrou este sábado na terceira fase do plano de desconfinamento, com a reabertura de bares, restaurantes, hotéis, cabeleireiros e outros negócios pela primeira vez depois de mais de três meses fechados.

Devido à autonomia em termos de saúde, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm planos diferentes, com o levantamento de restrições mais rápido ou mais lento, dependendo das circunstâncias.

Imagens de multidões de pessoas a beber em locais públicos na Inglaterra criaram polémica e a perceção de que, em alguns casos, as regras da distância social não foram respeitadas.

Porém, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse esta segunda-feira, durante uma visita a Yorkshire (norte da Inglaterra), que a maioria "esmagadora" das pessoas agiu com responsabilidade.

"É verdade que houve alguns lugares onde as pessoas foram imprudentes e algumas pessoas foram vistas a fazer coisas erradas. Mas, para ser honesto, esmagadoramente acho que os cidadãos deste país geralmente fizeram a coisa certa neste fim de semana", afirmou.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 534 mil mortos e infetou mais de 11,47 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Cientistas voltam a defender que coronavírus se transmite facilmente pelo ar

Um grupo de cientistas de vários países volta a defender que o novo coronavírus se transmite facilmente pelo ar.

Os 239 especialistas, que vão publicar o estudo numa revista científica na próxima semana, enviaram também uma carta à Organização Mundial de Saúde (OMS) onde afirmam que o vírus pode manter-se ativo em gotículas suspensas no ar em espaços fechados, com muitas pessoas e com pouca ventilação.

Os especialistas pedem à organização para rever as recomendações, não só do uso social de máscaras, que acreditam que possa a vir a ser necessário em locais fechados, mesmo com distanciamento social, como o uso de máscaras N95 pelos funcionários de saúde que tratam doentes Covid-19.