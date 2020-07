Irlanda anuncia esta semana a lista de destinos seguros. Portugal poderá ser excluído

A Irlanda poderá ser o próximo país a excluir Portugal da lista de países seguros.

Diz o jornal Irish Mirror que, mais para o final da semana, o Governo irlandês dirá que países ficarão isentos de quarentena.

O diário avança que Portugal e Espanha deverão ficar de fora, porém a lista será atualizada todas as semanas.

Já o Reino Unido, anuncia dia 27 alterações à lista de isenções. A revelação foi feita pelo ministro dos transportes numa declaração escrita enviada ao Parlamento.

OS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS PAÍSES

Na declaração enviada aos deputados, Shapps disse que a seleção dos países foi feita com base em critérios científicos e sanitários e por especialistas de vários ministérios para "minimizar o risco de importar casos de covid-19, ao mesmo tempo que ajudamos a abrir o nosso setor do turismo e viagens".

O risco para a saúde pública dos diferentes países foi avaliado pelo Centro de Biosegurança Comum e pela direção geral de saúde de Inglaterra, com dados oficiais e modelos matemáticos da universidade London School of Hygiene and Tropical Medicine.

"A categorização foi fundamentada por uma estimativa da proporção da população atualmente infecciosa em cada país, taxas de incidência de vírus, tendências de incidência e mortes, estado de transmissão e informação internacional sobre epidemias, além de informações sobre a capacidade de teste do país e uma avaliação da qualidade dos dados disponíveis", especificou Shapps.

Este processo sustentou a decisão do Governo para elaborar a lista dos países com "corredores aéreos", ou seja, cujos viajantes não vão ter de fazer quarentena à chegada ao Reino Unido.