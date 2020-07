Itália suspende voos do Bangladesh

Em Itália estão suspensos, pelos menos por uma semana, os voos vindos do Bangladesh, devido ao aumento do número de casos de Covid-19 importados por imigrantes, que deram origem a um novo foco com quase 80 infetados, em Roma.

Já em Espanha, mesmo que seja possível manter o distanciamento social, o Governo da Catalunha quer que a máscara seja obrigatória em todos os locais públicos da região. É na zona catalã de Lérida que está o foco do novo coronavírus mais preocupante de Espanha - quase 900 infetados - e as autoridades de saúde estimam que passem a ser três mil dentro de duas semanas.

Por toda a Europa começaram a reabrir museus, salas de teatro e de ópera. No Louvre, em Paris, e no La Scala, em Milão, já há gente, mas muito menos do que nos dias antes da pandemia.

O Museu do Louvre reabriu esta segunda-feira e o La Scala abriu portas para um concerto rodeado de medidas de segurança. Foi obrigatório o uso de máscara e o público manteve distanciamento entre si.