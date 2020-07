"O pânico também mata": Bolsonaro justifica aumento de mortes no Brasil 

O Presidente brasileiro anunciou esta terça-feira que está infetado com o novo coronavírus.

Numa declaração nas redes sociais e para os jornalistas, Jair Bolsonaro revelou que cancelou as viagens de Estado planeadas para esta semana e que, a partir de agora, recorrerá às videoconferências para trabalhar. No entanto, o Presidente reconheceu que, ainda assim, "algumas coisas" terão de ser feitas presencialmente.

"Não vou conseguir fugir a essa rotina."

Bolsonaro falou no aumento das mortes em casa e que as pessoas não procuram os hospitais "com medo do vírus". Defendeu ainda que o número de mortos tem aumentado no Brasil, não só por causa da Covid-19, mas também do medo do vírus.