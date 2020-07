As reações à infeção de Bolsonaro: "o pior gestor de crise do mundo"

A Organização Mundial da Saúde desejou as melhoras e uma rápida recuperação a Jaior Bolsonaro. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral, lembra que nenhum país está imune ao vírus. Já o diretor do departamento de doenças transmissíveis da OMS afirma que a Covid-19 é imprevisível.

O ex-ministro da justiça brasileiro Sergio Moro reagiu no Twitter. Desejou uma "plena recuperação" a Jair Bolsonaro.

Na mesma rede social, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, desejou-lhe as melhoras. No entanto, considerou-o "o pior gestor de crise do mundo".

A infeção por Covid-19 de Jair Bolsonaro está em destaque na imprensa norte-americana e europeia, com referencias à constante desvalorização da doença que Bolsonaro tem feito desde o início da pandemia.

Nas ruas, as reações de apoiantes e opositores de Bolsonato foram diferentes. Enquanto uns desvalorizam o vírus, outros dizem que é uma consequência das atitudes que tem tido.