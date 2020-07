Festa do título? Governo alerta que “tem de ser contida”

A I Liga pode ficar decidida já esta quinta-feira. O FC Porto pode sagrar-se campeão caso o Benfica, que joga duas horas depois, perca na deslocação a Famalicão.

Sobre o final do campeonato, a secretária de Estado da Saúde lembra que, em tempo de pandemia, a festa do título deve ser feita sem ajuntamentos.

Jamila Madeira fez o paralelismo com as festas dos Santos Populares, cujas recomendações da DGS foram cumpridas de forma “rigorosa e correta”.

A secretária de Estado reconhece que o futebol é um desporto que gera emoção, mas lembra que a celebração terá de ser feita “de maneira mais contida” do que em anos anteriores.

Derrota do Benfica entrega campeonato ao FC Porto

O FC Porto desloca-se esta quinta-feira ao terreno do Tondela, em jogo a contar para a 31ª jornada do campeonato. Os portistas estão preparados para um jogo difícil em Tondela, já que o adversário está a lutar pela permanência na primeira liga.

No mesmo dia, o Benfica entra em campo na visita ao Famalicão. O jogo realiza-se depois do encontro do FC Porto com o Tondela, que pode resultar na conquista do campeonato para os "azuis e brancos", caso o Benfica perca e os "dragões" vençam.

Nélson Veríssimo evitou falar para já nessa possibilidade e disse que o foco passa por ganhar os jogos que faltam até ao final da temporada.