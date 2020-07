Número de infetados pelo novo coronavírus no mundo já ultrapassa os 12 milhões

Mais de 12 milhões de casos de Covid-19 foram oficialmente declarados em todo o mundo. Mais de metade nos EUA e na América Latina, revela a AFP num balanço realizado às 11h00 de Lisboa.

Há pelo menos 12.063.425 de casos de infeção e 549.451 mortos.

A maioria dos casos foi declarada nos Estados Unidos, com 3.055.101 casos e 132.309 mortos, e no Brasil, com 1.713.160 casos e 67.964 mortos.

O número de casos oficiais duplicou deste 31 de maio.

Nos últimos sete dias houve 1,3 milhões de novos casos.

Países mais atingidos

Estados Unidos, com 3.055.101 casos e 132.309 mortos.

Brasil, com 1.713.160 casos e 67.964 mortos

Reino Unido, com 44.517 mortes (286.979 casos),

Itália, com 34.914 mortes (242.149 casos)

México, com 32.014 mortos (268.008 casos).

China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.572 casos (sete novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.634 mortes (0 novas) e 78.548 curas.

Portugal registou na quarta-feira mais dois óbitos e mais 443 casos de infeção em relação a terça-feira.

De acordo com o boletim epidemiológico diário, o total de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia é agora de 1.631 e o total de casos confirmados é de 44.859.

Em termos percentuais, o aumento do número de óbitos foi de 0,12% (passou de 1.629 para 1.631) e o aumento do número de infetados foi de 0,99% (de 44.416 para 44.859).

Links úteis