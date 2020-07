Reino Unido prepara-se para nova fase de desconfinamento 

O Reino Unido prepara-se para mais uma fase de desconfinamento.

A partir deste fim de semana, voltam a ser permitidos espetáculos ao ar livre e abrem as piscinas exteriores. Na segunda-feira é a vez dos salões de estética e também das lojas de tatuagens.

Em Espanha, as Ilhas Baleares querem tornar obrigatório o uso de máscara, como já acontece na Catalunha. É na zona de Lérida que está o surto mais preocupante de Espanha, mas a medida é para toda a região. Quem não cumprir arrisca uma multa de 100 euros.

Reino Unido regista 85 mortes diárias por Covid-19

O Reino Unido registou 85 mortes nas últimas 24 horas, menos do que no dia anterior, tendo o total de óbitos durante a pandemia covid-19 subido para 44.602, informou esta quinta-feira o ministério da Saúde britânico.

O número de infeção confirmados por teste aumentaram em 642 para 287.621, indicou a mesma fonte. No balanço diário de quarta-feira, o governo tinha contabilizado 126 mortes e 630 novos infetados.

O Reino Unido continua a ser o país com o terceiro maior número de mortes no mundo durante a pandemia de covid-19, atrás dos EUA e Brasil, mas o impacto estende-se também à economia.

Espanha regista 5 mortes e 241 novos casos de Covid-19

Espanha registou cinco mortes nas últimas 24 horas com a covid-19 e 241 novos casos de pessoas infetadas com a doença, segundo o relatório divulgado esta quinta-feira com a atualização da situação epidemiológica no país.

O Ministério da Saúde espanhol atualizou para 28.401 o número total de óbitos com a pandemia, mais cinco do que quarta-feira, havendo 10 pessoas que faleceram na última semana com a doença.

Por outro lado, o total de pessoas infetadas desde o início da doença é de 253.056, dos quais 241 diagnosticados nas últimas 24 horas, uma ligeira descida em relação ao dia anterior.