Mais de 23 mil casos de Covid-19 registados num só dia

Entre os casos mais preocupantes está Israel, que enfrenta uma segunda vaga da pandemia do coronavírus e onde foi decretado um novo confinamento.

As medidas entraram em vigor esta sexta-feira e incluem proibição de ajuntamentos e o encerramento de todos os espaços públicos não essenciais. A medida não está a agradar à população, que teme uma escalada nos números do desemprego, com a taxa a situar-se nos 25% devido à pandemia.

No Japão, é a área metropolitana de Tóquio que tem registado a maior subida no número de infetados: mais de 100 casos por dia na última semana.

O governo diz que é cedo para decretar novo confinamento, mas os números dos últimos dias são piores que os do início do surto. As autoridades confirmam que muitos dos novos casos são jovens e recomendam evitar viagens desnecessárias.

MAIS DE 555 MIL MORTES E 12,2 MILHÕES DE CASOS DE COVID-19 EM TODO O MUNDO

A pandemia de covid-19 já matou mais de 555.036 pessoas e infetou pelo menos 12.289.840 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, segundo um balanço da agência noticiosa AFP, às 11h00 GMT desta sexta-feira.

Pelo menos 6.565.600 casos foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

PORTUGAL COM MAIS 2 MORTES E 402 NOVOS CASOS DE COVID-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de um total de 1.646 mortes e 45.679 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

São mais duas vítimas mortais e 402 novos casos de infeção nas últimas 24 horas.

O número de doentes internados desceu para 471, são menos 16 do que na quinta-feira. Nos cuidados intensivos estão 66 pessoas.