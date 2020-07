México com o maior número diário de casos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo

O México identificou 7.280 casos da covid-19 nas últimas 24 horas, atingindo um novo recorde de casos diários, e registou 730 mortes, disseram as autoridades do país na quinta-feira.

As novas infeções identificadas nas últimas 24 horas ultrapassam as 6.995 registadas no dia anterior e representam um novo recorde diário pelo segundo dia consecutivo.

O total de óbitos desde o início da pandemia subiu agora para 33.526 e o de contágios para 282.283.

A Cidade do México continua a ser a com o maior número de casos acumulados com 55.344, representando um quinto dos casos do país.

É seguida pelos estados do México (40.957), Tabasco (13.622), Puebla (13.301) e Veracruz (13.032), de acordo com dados oficiais.

O número de pacientes que recuperaram da doença até à data é de 172.192, o que representa 61% do número total de casos.

ESPECIAL SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS

