Grupo comunitário distribui máscaras no Bairro das Galinheiras

A distribuição de máscaras é apenas uma das partes do trabalho que o Grupo Comunitário das Galinheiras-Ameixoeira está a fazer na freguesia de Santa Clara.

Para além disso, os elementos deste grupo têm visitado as casas dos doentes infetados com o novo coronavírus para verificar se o isolamento está a ser cumprido. A ação vai continuar a ser feita enquanto for necessário.