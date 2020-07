Em França, o Governo pondera reforçar o apoio financeiro à indústria do champanhe, que foi fortemente atingida pela pandemia do novo coronavírus.

As vendas caíram mais de 75% este ano e, à imagem do que tem acontecido em Portugal com o vinho, os produtores em França dizem que com tão pouco champanhe a ser comprado pelos consumidores, estão a ficar sem espaço para engarrafar e armazenar a colheita deste ano.

A reportagem é da cadeia britânica Sky News, televisão parceira da SIC Notícias.