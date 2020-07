Ordem dos enfermeiros denuncia falta de profissionais no lar de Reguengos de Monsaraz

A Ordem dos Enfermeiros denuncia a falta de profissionais no lar onde surgiu o surto de Covid-19 no concelho de Reguengos de Monsaraz, e apela às autoridades para abrirem uma investigação.

Também a Ordem dos Médicos, através de um comunicado, diz que as decisões que têm sido tomadas até agora no lar de Reguengos de Monsaraz não são as mais corretas.

Até ao momento existem 129 casos ativos, sendo que o surto já provocou 16 mortes, das quais 14 são utentes do lar.

