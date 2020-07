TAP vai operar dois voos entre Lisboa e Maputo

A Embaixada de Portugal em Maputo anunciou hoje a realização de dois voos, em articulação com o Governo moçambicano, entre Lisboa e Maputo, operados pela TAP e com transporte de passageiros nos dois sentidos.

As ligações aéreas de Moçambique com o estrangeiro estão suspensas desde meados de maio no âmbito da prevenção da pandemia de Covid-19 e os voos hoje anunciados fazem parte de um conjunto de ações autorizadas pontualmente para responder a necessidades específicas.

No caso, serão realizados dois voos entre Lisboa e Maputo nos dias 16 e 23 de julho e dois voos entre Maputo e Lisboa nos dias 18 e 25 de julho.

Voos considerados como "humanitários e de apoio ao repatriamento"

Os bilhetes devem ser adquiridos junto da TAP através dos canais habituais e aos preços definidos pela transportadora aérea.

Ainda assim, a embaixada portuguesa classifica-os como "voos humanitários e de apoio ao repatriamento" em que apenas esão autorizados a viajar passageiros que reúnam determinadas condições quanto à nacionalidade ou autorização de residência.

Moçambique regista um total acumulado de 1.135 casos de infeção pelo novo coronavírus, com nove mortos e 349 recuperados.