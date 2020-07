Covid-19 no mundo. Vários estados indianos voltam a impor o confinamento

Mais de 13 milhões de pessoas estão, ou estiveram, infetadas com coronavírus, em todo o planeta desde dezembro, quando começou a pandemia.

Vários estados da Índia voltaram a impôr o confinamento obrigatório para tentarem controlar a propagação do coronavírus.

Apesar do executivo de Nova Deli não ter dado indicações para voltar a fechar tudo, alguns governos regionais decidiram que a quarentena forçada era a melhor solução e optaram por obrigar as pessoas a ficarem em casa.

No México, as autoridades dizem que a pandemia está a perder força. Mas os números parecem contradizer o optimismo oficial. Com mais de 35 mil mortos, o país tornou-se o quarto no mundo com mais vítimas mortais, ultrapassando Itália, nesta lista negra.

Na Austrália, onde a população do estado de Vitória está em confinamento obrigatório, as autoridades sanitárias registaram, esta segunda-feira, o número mais baixo de novas infeções dos últimos quatro dias.

A China continua a registar menos de 10 casos por dia que, garante o governo de Pequim, são todos importados. Pelo contrário, em Hong Kong há um novo surto de Covid-19, com mais de 50 infeções esta segunda-feira.