Efeitos prolongados nos sobreviventes da Covid-19 preocupam médicos

Bérgamo e as localidades mais próximas na Lombardia registam quase metade das 35 mil mortes por Covid 19 em Itália.

O número diário de novos casos continua a ser muito maior na região do que no resto do país. Depois de meses de luta para salvar vidas, a grande preocupação dos médicos é agora os efeitos de longo prazo nos doentes que sobreviveram.

Uma equipa da SKY News visitou hospitais da Lombardia e ouviu as preocupações dos especialistas italianos.

Covid-19: Mais de 13,1 milhões de infetados no mundo

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 573.091 pessoas e infetou mais 13,1 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa até às 11:00 de Lisboa, já morreram pelo menos 573.091 pessoas e há mais de 13.124.130 casos infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.