Covid-19: Estados Unidos com 850 mortos e mais de 63 mil infeções nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 850 mortes causadas pela Covid-19 e 63.262 novas infeções nas últimas 24 horas, indicou a Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da epidemia no país, o total de óbitos eleva-se a 136.432, enquanto os casos identificados ultrapassaram já os 3,42 milhões, de acordo com os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20:30 de terça-feira (01:30 de quarta-feira em Lisboa).

A primeira potência mundial sofreu nas últimas semanas um aumento de infeções no sul e oeste do país, de longe o mais afetado do mundo em termos absolutos, tanto em número de mortos como de casos.

Só o estado da Florida (sudeste), um dos primeiros a sair do confinamento, registou 132 mortos e mais de nove mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

Esta situação levou alguns estados a recuarem na abertura de comércios e serviços, como a Califórnia (costa oeste), e muitos tornaram o uso de máscara em locais públicos obrigatório.

TRUMP IRRITADO COM OPINIÃO DO MAIS FAMOSO ESPECIALISTA EM DOENÇAS INFECIOSAS DO PAÍS

Donald Trump ficou irritado com a opinião do mais famoso especialista em doenças infeciosas do país.

O veterano Anthony Fauci disse no senado que a economia não pode reabrir a correr sob pena dos Estados Unidos enfrentarem um surto descontrolado do coronavírus.

Trump diz que o país não pode ficar fechado muito mais tempo e que os governadores que mantém os estados fechados estão a tomar decisões políticas.

Nos Estados Unidos, Donald Trump nega desentendimentos com Anthony Fauci. O médico imunologista da equipa de crise para a Covid-19 tem sido alvo das críticas da Casa Branca por defender medidas que contrariam a estratégia política de Trump.

Anthony Fauci fez carreira nas epidemias do VIH, do Ébola, do Zika e da gripe suína reconheceu já que atual pandemia é o seu pior pesadelo tornado realidade